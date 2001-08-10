Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2022
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15:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за оборот немаркированной рыбной продукции предпринимателя ждет суда

На Сахалине за оборот немаркированной рыбной продукции предпринимателя ждет суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине окончено расследование уголовного дела о хранении немаркированной рыбной продукции в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки совершённые в особо крупном размере.

Ранее сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области был выявлен факт хранения и реализации крупной партии рыбопродукции без специализированной маркировки и соответствующих документов.

В ходе следствия было установлено, что 55-летний индивидуальный предприниматель, осуществлял приобретение, рыбной продукции (лососевых видов рыб кета и горбуша), а впоследствии ее хранение на складе рефрижераторного типа, дальнейшую переработку и реализацию в адрес третьих лиц.

В результате проведенного комплекса мероприятий  обнаружено и изъято свыше 17 тонн готовой рыбной продукции рыночная стоимость которой составила почти 8 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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