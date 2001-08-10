На Сахалине за оборот немаркированной рыбной продукции предпринимателя ждет суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине окончено расследование уголовного дела о хранении немаркированной рыбной продукции в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки совершённые в особо крупном размере.

Ранее сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области был выявлен факт хранения и реализации крупной партии рыбопродукции без специализированной маркировки и соответствующих документов.

В ходе следствия было установлено, что 55-летний индивидуальный предприниматель, осуществлял приобретение, рыбной продукции (лососевых видов рыб кета и горбуша), а впоследствии ее хранение на складе рефрижераторного типа, дальнейшую переработку и реализацию в адрес третьих лиц.

В результате проведенного комплекса мероприятий обнаружено и изъято свыше 17 тонн готовой рыбной продукции рыночная стоимость которой составила почти 8 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.