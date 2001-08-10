Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2022
Сейчас 21:05
84,09|93,70|66,91
У юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая
16:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец предстанет перед судом за хранение взрывчатых веществ

Сахалинец предстанет перед судом за хранение взрывчатых веществ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении  42-летнего жителя села Тунгор Охинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ - незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант нашел в лесном массиве охотничьи патроны. Зная, что оборот данного вида боеприпасов и содержащегося в них пороха строго органичен законодательством, мужчина забрал их себе. В дальнейшем он разобрал патроны, и извлек из них порох, который у себя дома вплоть до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось бездымным нитроцеллюлозным порохом, пригодным для производства взрыва. Масса составила 92,43 грамма.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?