Жительница Охи подозревается в краже планшета у соседки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 45-летней местной жительницы. Женщина сообщила о краже принадлежащего ей планшета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Разобравшись с обстоятельствами произошедшего, сотрудники полиции задержали гражданку, причастную к совершению преступления. Ею оказалась 35-летняя соседка потерпевшей.

Выяснилось, что заявительница в компании знакомых находилась дома и употребляла спиртное. К ней в гости на пять минут зашла соседка, а когда уходила домой, то по пути зашла попить воды на кухню, откуда со стола взяла планшет, стоимостью 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.