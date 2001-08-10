Сахалинец украл из магазина дорогой алкоголь и две банки кофе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) в отношении 47-летнего гражданина. Ранее по этому факту полицейским поступило сообщение от сотрудников местного магазина. По словам заявительницы из торгового зала была совершена кража дорогостоящего алкоголя и двух банок кофе. Сумма ущерба составила более 2500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На одной из них оперативники заметили, как фигурант из числа посетителей положил товар себе в куртку и направился к выходу, стараясь остаться незамеченным.

Спустя некоторое время мужчина был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Он рассказал, что добирался на попутном транспорте во Взморье из областного центра. И по пути они остановились у магазина в Долинске. Там он увидел свой любимый кофе и взял с витрины 2 упаковки, а также захватил бутылку крепкого алкоголя и решил не платить за товар. Известно, что мужчина уже ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Устанавливается причастность гражданина к другим противоправным деяниям.