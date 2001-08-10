На Сахалине задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области пресечен факт незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Оперативники установили, что 35-летний житель областного центра занимается сбытом запрещенных к обороту веществ наркозависимым лицам. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация, что злоумышленник передал очередную дозу наркотика своему знакомому. Последний был задержан с поличным. Досмотрев гражданина, полицейские обнаружили полимерный пакет с вязким веществом и специфическим запахом. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является гашишным маслом массой 0,70 грамм.

При последовавшем обследовании квартиры 35-летнего фигуранта сотрудники УКОН обнаружили и изъяли два медицинских шприца, заполненные под завязку гашишным маслом, четыре полимерных пакетика с подготовленными к сбыту дозами, а также шприцы с остатками наркотика, который злоумышленник успел реализовать наркозависимым лицам. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила 40 грамм, что является крупным размером.

В настоящий момент возбужден ряд уголовных дел по фактам незаконного сбыта наркотических средств, покушение на сбыт наркотиков в крупном размере и незаконное хранение. Ведется следствие.