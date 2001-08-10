Пьяная компания на Сахалине обворовывала кофейни и фаст-фуды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены граждане, подозреваемые в совершении серии краж из торговых павильонов в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Молодые люди прогуливались по ночному городу, зачастую в нетрезвом состоянии, и взламывали двери в маленьких торговых точках (кофейни и фаст-фуды), которые были не оборудованы сигнализацией. Проникая в помещения торговых объектов, злоумышленники забирали с собой оставленную в кассе выручку, продукты питания, напитки, телефоны и другие вещи, представляющие материальную ценность.

Деяния подозреваемых квалифицированы следствием по признакам нескольких составов преступлений, предусмотренных п. «а, б, в» ч.2 ст.158 УК РФ. На сегодняшний день установлена причастность злоумышленников к пяти таким кражам с взломом. В двух случаях фигуранты действовали вдвоем, в остальных – вчетвером. Предварительная общая сумма причиненного ущерба индивидуальным предпринимателям составила около 100 тысяч рублей.