Сахалинец обокрал приютившего его земляка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тымовского района. Гражданин обвиняется в тайном хищении чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант познакомился с 70-летним жителем областного центра. Последний работал на строительном объекте и временно проживал там в специальном оборудованном вагончике. Там же хранился дорогостоящий инструментарий для строительных работ.

Обвиняемый рассказал новому знакомому, что у него возникли временные трудности и напросился временно пожить с ним. Последний, решил помочь и выделил ему отдельное помещение.

Фигурант прожил неделю, после чего у него произошел конфликт с приютившим его гражданином. Уходя, злоумышленник прихватил с собой различные электроинструменты и удлинители, принадлежащие владельцу строительного объекта. Украденное имущество он сразу продал за бесценок, а денежные средства потратил по своему усмотрению. Общая стоимость ущерба составила 53 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.