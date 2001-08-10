Сахалинец обокрал приютившего его земляка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тымовского района. Гражданин обвиняется в тайном хищении чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант познакомился с 70-летним жителем областного центра. Последний работал на строительном объекте и временно проживал там в специальном оборудованном вагончике. Там же хранился дорогостоящий инструментарий для строительных работ.
Обвиняемый рассказал новому знакомому, что у него возникли временные трудности и напросился временно пожить с ним. Последний, решил помочь и выделил ему отдельное помещение.
Фигурант прожил неделю, после чего у него произошел конфликт с приютившим его гражданином. Уходя, злоумышленник прихватил с собой различные электроинструменты и удлинители, принадлежащие владельцу строительного объекта. Украденное имущество он сразу продал за бесценок, а денежные средства потратил по своему усмотрению. Общая стоимость ущерба составила 53 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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