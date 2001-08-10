18-летний сахалинец остался ночевать у знакомого и обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился за помощью 28-летний местный житель. С банковского счета молодого человека пропали 103 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что хищение денежных средств совершил родственник заявителя – 18-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за покушение на имущественное преступление. Подозреваемый пришел в гости к потерпевшему и остался у него с ночевкой. Когда заявитель лег спать, злоумышленник взял его мобильный телефон и с его помощью осуществил перевод денежных средств.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, украденные деньги молодой человек истратил в тот же вечер на ставки по сети Интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.