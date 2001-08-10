Из следственного изолятора Южно-Сахалинска эвакуировали людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спасатели провели пожарно-тактическое учение в СИЗО №1. По легенде, в административно-хозяйственном корпусе 29 марта произошёл пожар, в результате которого пострадали два человека, сообщает astv.ru.

Причиной возгорания якобы послужило короткое замыкание электропроводки, существовала угроза распространения огня по всей площади. Администрация объекта эвакуировала людей до прибытия пожарного расчёта, а добровольцы учреждения подали первые стволы на тушение.

Вскоре на место условного возгорания прибыла бригада Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели сформировали звено газодымозащитной службы, провели разведку помещений и выяснили, что на втором этаже есть двое "пострадавших". Их эвакуировали на свежий воздух с помощью спасательного устройства, входящего в комплект дыхательного аппарата. После приступили к тушению условного пожара.

- Представители МЧС совместно с сотрудниками Следственного изолятора № 1 подвели итоги проведённого занятия, где дали оценку действиям огнеборцев по организации реагирования и управлению силами и средствами при тушении условного возгорания, - добавили в областном ведомстве.

Всего в учениях приняли участие 13 человек, пять из них - из Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В работе также задействовали одну единицу техники Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона.