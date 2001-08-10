Житель Невельска может получить до 8 лет заключения за хранение боеприпасов и детонаторов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 51-летнего жителя Невельского района, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Органом предварительного расследования установлено, что в период с 02.08.2021 по 07.10.2021 обвиняемый на своей даче осуществлял незаконное хранение 55-ти пригодных для стрельбы патронов к боевому огнестрельному оружию, а также трех электродетонаторов для инициирования взрыва.
В ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанные предметы были изъяты из незаконного оборота.
Обвиняемый на стадии предварительного следствия вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невельский городской суд.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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