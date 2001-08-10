Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2022
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17:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Нижне-Бурейской ГЭС выведен из работы один гидроагрегат

На Нижне-Бурейской ГЭС выведен из работы один гидроагрегат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Нижне-Бурейской ГЭС начался капитальный ремонт первого гидроагрегата. За пять лет гидроагрегат выработал почти 26 процентов мощности от общего объема, сообщает ИА "Порт Амур".

Как сообщает пресс-служба станции, специалисты произведут ремонт основных узлов гидроагрегата, переклиновку обмотки статора генератора. Весь комплекс работ направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации оборудования. 

— Это очень важное событие для станции и персонала, так как ремонт производится впервые после ввода в эксплуатацию. В настоящее время проводятся работы по выемке полюсов ротора гидрогенератора, обслуживание турбинного и генераторного подшипника, — рассказал главный инженер филиала ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» Олег Григорьев. 

При строительстве Нижне-Бурейской ГЭС применялись самые современные инновации. Специально для станции разработаны турбины, эксплуатация которых оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Отметим, что Нижне-Бурейская ГЭС неразрывно связана с крупнейшим объектом электроэнергетики Дальнего Востока Бурейской ГЭС, входящей в десятку самых мощных гидроэлектростанций страны. Нижняя станция выравнивает неравномерные в течение суток расходы воды Бурейской ГЭС, позволяя ей работать без ограничений.

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