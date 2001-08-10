Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2022
Сейчас 12:13
93,71|102,67|66,91
В Южно-Сахалинске в домах на нескольких улицах временно ограничат подачу воды
14:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Северо-Курильском районе прогнозируется метель

В Северо-Курильском районе прогнозируется метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 марта на территории Северо-Курильского района прогнозируется ветер 25-30 м/с, умеренный снег, метель, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?