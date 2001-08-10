При пожаре в селе Быков эвакуировали 10 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 марта в 08:44 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Быков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 08:49. К этому моменту открытым пламенем горело кухонное помещение в квартире жилого многоквартирного дома на втором этаже. Подъезд и рядом расположенные квартиры были сильно задымлены. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пожарными были эвакуированы 10 человек. Пожар локализовали в 09:17, а в 09:39 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.