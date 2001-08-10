В Корсаковском районе столкнулись три автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 марта водитель, управляя автомобилем «Toyota Town Ace», двигался по автодороге «Охотское – Мальково», в районе 1 км не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Toyota Land Cruizer», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

После этого произошло столкновение с движущимся позади в попутном направлении автомобилем «Toyota Land Cruizer Prado».

В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний водитель «Toyota Town Ace» получил травмы и с места аварии госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.