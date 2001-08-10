11:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Корсаковском районе столкнулись три автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 марта водитель, управляя автомобилем «Toyota Town Ace», двигался по автодороге «Охотское – Мальково», в районе 1 км не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Toyota Land Cruizer», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
После этого произошло столкновение с движущимся позади в попутном направлении автомобилем «Toyota Land Cruizer Prado».
В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний водитель «Toyota Town Ace» получил травмы и с места аварии госпитализирован в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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