Пьяный сахалинец сбил на машине старушку и ребенка и скрылся
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 марта в селе Советское Долинского района 48-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Toyota Passo», двигался по ул. Центральной в западном направлении. В районе дома № 74 он не справился с управлением и сбил женщину-пешехода и несовершеннолетнего велосипедиста, двигавшихся во встречном направлении по краю проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
После этого водитель скрылся с места аварии, однако в течении часа был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
В результате ДТП 85-летняя женщина-пешеход скончалась на месте, 9-летний велосипедист получил травмы и с места происшествия был госпитализирован в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Беременные сахалинки и курильчанки имеют право на ежемесячное пособие
08:34 Сегодня Сахалинцы могут подарить книги детям Донбасса
08:31 Сегодня Сахалинцы могут пожаловаться властям на проблемы ЖКХ
08:47 Сегодня Бюджет Камчатки поможет кинотеатрам
16:04 24 Марта На Сахалине автоинспекторы обнаружили у занервничавшего водителя наркотики
12:31 24 Марта Батальонное тактическое учение не Сахалине завершилось боевыми стельбами
14:59 24 Марта В этом году в Александровске-Сахалинском благоустроят набережную
16:07 24 Марта Сахалинец оплатил найденной картой билет до Южно-Сахалинска, но уехать не успел
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
Выбор редакции
- 10:18 Сегодня Мастер-план развития "Горного воздуха" скоро представят общественности
- 12:36 Вчера Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта "Забота 65+"
- 11:21 25 Марта В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта "Лыжи в школу"
- 10:40 23 Марта Сахалинцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?