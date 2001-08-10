Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2022
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11:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный сахалинец сбил на машине старушку и ребенка и скрылся

Пьяный сахалинец сбил на машине старушку и ребенка и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 марта в селе Советское Долинского района 48-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Toyota Passo», двигался по ул. Центральной в западном направлении. В районе дома № 74 он не справился с управлением и сбил женщину-пешехода и несовершеннолетнего велосипедиста, двигавшихся во встречном направлении по краю проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

После этого водитель скрылся с места аварии, однако в течении часа был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

В результате ДТП 85-летняя женщина-пешеход скончалась на месте, 9-летний велосипедист получил травмы и с места происшествия был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.

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