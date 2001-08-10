Против курильчанина возбуждено уголовное дело за наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Курильскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, сбыта наркотических веществ 44-летним жителем Курильска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в 20-х числах февраля фигурант, находясь в Курильске, предложил знакомому, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вскладчину приобрести наркотическое вещество, на что тот ответил согласием и в качестве своей части оплаты перевел ему 3 тысячи рублей. Далее фигурант приобрёл посредством сети Интернет 1 грамм запрещенного к обороту вещества. Когда подозреваемый получил конверт с веществом, то в момент передачи части 0,27 грамм наркотика своему товарищу, был задержан сотрудниками УФСБ.

В ходе последующих мероприятий другая часть наркотика - 0,30 грамм, была изъята по месту проживания фигуранта. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркосодержащим средством синтетического производства, содержащим в своем составе N-метилэфедрон.

Расследование уголовного дела продолжается.