Житель Охи обвиняется в мошенничестве с субсидиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окочено расследование уголовного дела, в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с государственной субсидией, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июле минувшего года фигурант, подал в местный центр занятости населения заявление на получение единовременной финансовой помощи для организации индивидуальной предпринимательской деятельности по осуществлению производства автослесарных работ.

Обвиняемый зарегистрировался в налоговом органе, составил бизнес-план и предоставил в учреждение требуемую документацию. На ее основании, по решению комиссии, гражданину была выделена единоразовая выплата в размере 192 тысяч рублей.

Согласно заключенному между ним и госучреждением договору, на данные денежные средства он должен был арендовать помещение и приобрести часть инструментария для открытия собственного дела. Однако, получив деньги, гражданин взятые на себя обязательства исполнять не стал, а потратил средства по своему усмотрению.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.