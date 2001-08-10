Житель Охи обвиняется в мошенничестве с субсидиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окочено расследование уголовного дела, в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с государственной субсидией, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в июле минувшего года фигурант, подал в местный центр занятости населения заявление на получение единовременной финансовой помощи для организации индивидуальной предпринимательской деятельности по осуществлению производства автослесарных работ.
Обвиняемый зарегистрировался в налоговом органе, составил бизнес-план и предоставил в учреждение требуемую документацию. На ее основании, по решению комиссии, гражданину была выделена единоразовая выплата в размере 192 тысяч рублей.
Согласно заключенному между ним и госучреждением договору, на данные денежные средства он должен был арендовать помещение и приобрести часть инструментария для открытия собственного дела. Однако, получив деньги, гражданин взятые на себя обязательства исполнять не стал, а потратил средства по своему усмотрению.
Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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