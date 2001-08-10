На Сахалине задержаны подозреваемые в подделке миграционных документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве, а также подделке документов, печатей и штампов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что четверо подозреваемых размещали частные объявления с предложениями о срочном предоставлении различных государственных услуг в сфере миграции. Злоумышленники позиционировали себя как посредники по оформлению необходимых справок и документов между клиентами и государственными органами. Все заказы они обещали выполнить в течение нескольких часов, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской лбласти.

В действительности же сообщники изготавливали и передавали гражданам подложные бланки, печати и штампы с реквизитами территориальных подразделений ФМС России, которая была упразднена в 2016 году. При этом граждане не подозревали о неправомерности действий участников группы. Стоимость предоставляемых услуг варьировалась в зависимости от вида оформляемых документов. К примеру, за постановку на регистрационный учет по месту жительства подозреваемые запрашивали 30 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые были задержаны. При обысках обнаружены и изъяты печати и штампы различных государственных учреждений и организаций, в том числе факсимиле с копией подписей должностных лиц, пустые бланки и свидетельства.

В настоящее время в производстве Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области находится 16 уголовных дел, которые были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ, еще четыре – статьей 159 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - уточнила Ирина Волк.