11:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Крупную партию контрафактного алкоголя конфисковали на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицией Сахалина установлен поставщик на остров контрафактной водки и коньяка, сообщает astv.ru, ссылаясь на данные пресс-службы регионального УМВД.
Как выяснилось, мужчина купил на материке 23 440 бутылок горячительного. Часть товара не имела маркировки, на некоторых бутылках были поддельные акцизные марки.
Партию нелегального алкоголя он продал. Оперативники выяснили, где хранится контрафакт, и изъяли продукцию, стоимость которой составила почти пять миллионов рублей.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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