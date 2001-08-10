Сахалинец продал металл с чужого участка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

30 июля 2021 года в утреннее время фигурант находился улице Аэродромной и, проходя мимо одного из участков, расположенного на территории садового некоммерческого товарищества, обратил внимание на металлические трубы, ножи от грейдера и лом чёрного металла. Сам участок был огорожен забором, однако ворота отсутствовали. Рассмотрев чужое имущество, он решил его похитить и сдать в пункт приема металла.

Для этого фигурант нашел в сети Интернет объявление о скупке металлолома с самовывозом и позвонил по указанному номеру.

К назначенному времени покупатель, не осведомленный о противоправных намерениях обвиняемого, приехал к указанному ему месту, загрузил металлолом в грузовик, и передал фигуранту в качестве оплаты 2 тысячи рублей. Сумма же причинённого ущерба составила 10 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.