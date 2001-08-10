Сахалинец снял на время работы куртку и лишился портмоне с наличкой и картами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей областного центра – 38-летнего гражданина и 36-летней гражданки, обвиняемых в совершении краж по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в начале января обвиняемый возвращался от своего соседа и увидел, что на лестничной площадке мужскую куртку и инструменты. Как оказалось, в подъезде работал специалист по монтажу, который ненадолго оставил свои вещи без присмотра.

Фигурант предположил, что в карманах куртки может быть что-то ценное и, пользуясь тем, что никто не видит его действий, занес ее к себе в квартиру. Затем он сообщил о своих намерениях обокрасть владельца куртки своей сожительнице. Та согласилась с его предложением. Тем самым указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества. Они быстро обыскали карманы, где обнаружили портмоне с 8 тысячами рублей наличными и банковским картами, оснащенными бесконтактной функцией оплаты. Затем, чтобы потерпевший не заметил сразу, что его обокрали, обвиняемый положил пустой кошелек назад в и вернул куртку на прежнее место.

Сначала злоумышленники потратили наличные, а затем совершили за счет потерпевшего ряд покупок в различных магазинах. Общая сумма ущерба составила свыше 11 тысяч рублей.