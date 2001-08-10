Сахалинец оплатил найденной картой билет до Южно-Сахалинска, но уехать не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 марта в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 54-летней местной жительницы. Женщина сообщила полицейским, что накануне она находилась на автовокзале, где за столиком в кафе забыла свой кошелек. Когда он пропал оттуда, потерпевшей стали приходить сообщения о списании средств с ее банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 21-летний местный житель. Полицейские выяснили, что молодой человек забрал забытый на столе кошелек и вышел на улицу. По пути он осмотрел содержимое, и обнаружив банковскую карту с бесконтактной системой оплаты, забрал её себе, а всё остальное выбросил.

Фигурант сразу же отправился в магазин, где расплатился за покупки чужой картой. Далее он на автовокзале купил билет до Южно-Сахалинска и хотел уехать ранним утром, но по пути домой был задержан сотрудниками полиции. К моменту задержания он успел потратить около 2-х тысяч рублей. Подозреваемый признался в содеянном и показал оперативникам, куда выбросил кошелек.