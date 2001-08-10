На Сахалине автоинспекторы обнаружили у занервничавшего водителя наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, в СНТ «Аграрник» инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили автомобиль «Toyota Mark II».
При проверке документов сотрудники обратили внимание, что поведение 45-летнего водителя не соответствует обстановке. Сахалинец сильно нервничал, а его внешний вид вызвал подозрение у автоинспекторов. Тогда сотрудники предложили водителю самостоятельно выдать что-либо запрещенное в гражданском обороте, однако он заявил, что в автомобиле и при нем ничего нет. В результате, инспекторы провели личный досмотр и транспортного средства, где в салоне автомобиля под чехлом водительского сидения был обнаружен полимерный пакет с веществом бурого цвета. Согласно заключению эксперта, в полимерном пакете находилось наркотическое средство – масло каннабиса, общей массой 0,62 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Местному жителю грозит лишение свободы на срок до трех лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении сахалинца составлен административный материал, мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Управление ГИБДД просит сахалинцев сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции примут все оперативные меры реагирования. Телефоны дежурной части: 8 (4242) 789-600, 789-497 или
780-063.
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