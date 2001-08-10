В Южно-Сахалинске пропал подросток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту безвестного отсутствия 14-летней Павлович Светланы Ивановны, которая днем 23 марта 2022 года ушла из дома по ул. Хлебной в областном центре и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Приметы: славянской внешности, рост 165 см., на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, волос черного цвета, стрижка «карэ», глаза голубые (может носить линзы черного цвета). Особая примета: на крыле носа имеется пирсинг.

Была одета: темно-зеленая куртка-бомбер с капюшоном, на спине светоотражающий принт в виде иероглифа, шарф серого цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черно-белого цвета.

Лиц, которым что-либо известно о месте нахождения несовершеннолетней Павлович С.И. или об обстоятельствах ее исчезновения, просьба обратиться в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск по телефону 8 (962) 115-47-01.