Сахалинец, удачно обманывая продавцов телефонов, решил по той же схеме приобрести иномарку и попался
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24-летний житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за серию мошенничеств, совершенных с использованием современных технологий. Гражданину инкриминируется семь преступных эпизодов, один из которых совершен группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Злоумышленник находил на местном популярном сайте частные объявления о продаже смартфонов. Затем созванивался с продавцом, высказывал заинтересованность в его покупке и просил о встрече. На месте фигурант осматривал аппарат, сообщал, что готов его приобрести и заплатит посредством банковского перевода. Затем он спрашивал у потерпевших реквизиты карты и номер мобильного телефона. Однако вместо перевода, злоумышленник при помощи специальной программы-бота создавал на своем смартфоне поддельный скриншот о переводе денежных средств. После он показывал изображение как доказательство оплаты, забирал себе товар и скрывался с места преступления. Чтобы не быть изобличенным, гражданин также использовал сторонние сим-карты, от которых после сделки сразу избавлялся.
Он же, вступив в сговор со своей знакомой, предложил ей похитить ценное имущество путем обмана у еще одного сахалинца. Девушка согласилась, и они выбрали объявление о продаже ноутбука за 50 тысяч рублей. Лептоп продавал 16-летний житель областного центра. Договорившись о стоимости, подозреваемые предложили ему съездить якобы к ним домой, чтобы проверить, работает ли компьютер. Прибыв на место, девушка зашла в подъезд вместе с лептопом, а обвиняемый остался с потерпевшим на улице ее ждать. В скором времени фигурантка позвонила потерпевшему, сказала что все в порядке и она готова купить ноутбук. На самом же деле девушка вышла из подъезда с другой стороны дома через запасной выход. Она попросила подростка зайти в подъезд за деньгами, что тот и сделал. В это время обвиняемый, воспользовавшись моментом, сбежал. Теперь гражданка также стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в мошенничестве.
Обманув пятерых сахалинцев, фигурант решил выйти на более крупный рынок и его выбор пал на объявление о продаже подержанной иномарки. Созвонившись с владелицей, он также попросил о встрече на нейтральной территории. По вышеописанной схеме он ввел гражданку в заблуждение, что перевел оплату в размере 80 тысяч рублей, и пока потерпевшая не сообразила, что денежные средства не поступили на счет, уехал на ее автомобиле. Распорядиться транспортным злоумышленник не успел, поскольку в тот же вечер был задержан сотрудниками полиции.
В настоящий момент следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области собраны исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность обвиняемого к совершению 7 преступлений по ст. 159 УК РФ – мошенничество. Общая сумма ущерба составляет 236 тысяч рублей.
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