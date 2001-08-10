Житель Южно-Сахалинска пойдет под суд за кражи и попытку угона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего, ранее судимого сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант пришел в гости к своей знакомой, которая проживала в съемной комнате. Дома также присутствовал хозяин квартиры. Обвиняемый попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Когда же ему дали девайс, он вышел из квартиры и больше не возвращался. Украденным телефоном злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Он же, находясь в районе проспекта Мира зашел в один из многоквартирных жилых домов, где увидел на площадке подъезда детскую коляску и велосипед, которые были скреплены противоугонным тросом. Фигурант решил похитить их. Однако, довести преступный умысел до конца ему не удалось. Когда мужчина начал выносить вещи из подъезда, его застиг владелец данного имущества. Гражданин бросил его и скрылся с места происшествия. Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ - покушение на совершение кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Спустя несколько месяцев обвиняемый находился в гостях у своей знакомой. Ближе к ночи он попросил у хозяйки квартиры ключи от ее машины, чтобы отвезти их общего знакомого домой. Потерпевшая отказала, поскольку фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда фигурант незаметно ключи от транспортного средства, когда женщина пошла укладывать ребенка спать. После он вышел во двор, завел автомобиль с помощью пульта сигнализации и уехал, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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