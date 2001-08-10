Житель Холмска хотел продать наушники и лишился денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 39-летнего жителя Холмска. Заявитель в сети интернет разместил объявление о продаже наушников за 9000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
13 марта заявителю поступило сообщение от девушки, которая в ходе беседы пояснила, что находится в городе Охе и предложила оформить доставку через транспортную компанию. Получив согласие, собеседница прислала ссылку для получения оплаты. Заявитель прошел по ней, ввел данные карты, в результате чего произошло списание денежных средств в сумме 7 171 рубль, которые имелись у него на карте.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
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