В Ногликах сотрудники полиции по горячим следам раскрыли угон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 марта в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступило сообщение от семейной пары пенсионеров о том, что со двора дома пропал их автомобиль отечественного производства. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате последовавших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к угону 31-летнего местного жителя, который впоследствии указал, где оставил транспортное средство.

Оперативники выяснили, что подозреваемый после конфликта со своей возлюбленной, вышел на улицу и пошел прогуляться по поселку. Проходя мимо дома знакомых, расположенного в частном секторе, он увидел во дворе припаркованный автомобиль. Имея за спиной не менее пяти судимостей только за одни угоны, молодой человек решил совершить ещё один. Он зашел во двор и беспрепятственно проник в салон машины, который был открыт. Путем соединения проводов он завел транспортное средство и поехал кататься. Далее, застряв в реке, он бросил машину и ушел пешком домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение чужим транспортным средством без цели хищения (угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.