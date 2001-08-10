В Южно-Сахалинске у постояльца хостела украли ботинки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску в середине февраля поступило заявление 31-летнего гражданина, проживающего на острове Итуруп. Мужчина сообщил, что днем ранее у него из комнаты хостела, в котором он остановился на время пребывания в областном центре, похитили сотовый телефон и зимние ботинки. Сумма причиненного ему ущерба составила 19 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как оказалось, потерпевший и ранее незнакомый ему мужчина заселились одну комнату. А утром он заявитель пропажу указанного имущества. Вместе с ним исчез и сосед.

Правоохранители оперативно установили местонахождение 33-летнего гражданина, причастного к данному хищению. Последний, ранее неоднократно судимый гражданин, сообщил, что сдал похищенное устройство в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Украденная мужская обувь была изъята. Гражданин был задержан.

Возбуждено уголовное дело.