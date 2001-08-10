Житель Корсакова сдал знакомому чужую квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Корсакова, обвиняемого в мошенничестве с арендой жилья, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в октябре минувшего года фигурант снимал посуточно квартиру в Южно-Сахалинске. В тумбочке он нашел запасной комплект ключей и решил забрать их себе, не уведомив об этом хозяйку жилища.

Через несколько дней он позвонил своему знакомому с предложением арендовать квартиру в областном центре сроком на полгода. Он рассказал, что у него якобы есть подруга, которая уезжает в Краснодар и ищет, кому сдать жилье сроком на полгода с ежемесячной оплатой 30 тысяч рублей.

Молодой человек заинтересовался данным предложением. К нему как раз должна была переехать с материка его семья, но пояснил, что это для него слишком дорого. Тогда обвиняемый сказал, что договорится об оплате в 30 тысяч только за первый месяц, а в последующие сумма будет всего 20 тысяч рублей. Перед таким предложением потерпевший уже не устоял и дал согласие на сделку.

Продолжая задуманное, фигурант попросил своего приятеля, не знавшего о его противоправных намерениях, встретиться с потерпевшим в областном центре, передать ему ключи, сообщить адрес квартиры и забрать денежные средства, а потом перевести их ему посредством банковского перевода.

Получив ключи и отдав деньги, потерпевший отправился у указанному ему дому. Однако пройдя в жилище он обнаружил там незнакомого мужчину, который сообщил, что снял данное жилье посуточно. Когда на место приехала владелица недвижимости и показала документы на право собственности, молодой человек понял что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

Теперь корсаковец предстанет перед судом.