Поронайские оперативники задержали подозреваемого в угоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 21 марта в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратился 67-летний местный житель и сообщил о том, что со двора дома пропал его микроавтобус. Позже выяснилось, что ключ от транспортного средства тоже пропал, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Оперативники во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД в скором времени обнаружили транспортное средство поселке Леонидово в сугробе. Позже было установлено и местонахождение злоумышленника, который в это время прятался от правоохранителей у родственников. Им оказался 34-летний знакомый заявителя. Выяснилось, что накануне подозреваемый под благовидным предлогом ненадолго зашел в гости к потерпевшему, и за это время успел похитить ключ от автомобиля, чтобы угнать его.

Известно, что задержанный уже имеет несколько судимостей за имущественные преступления, в том числе, за неправомерное завладение чужим транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело.