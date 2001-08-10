Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2022
Сейчас 18:19
104,68|115,60|66,91
У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая
17:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поронайские оперативники задержали подозреваемого в угоне

Поронайские оперативники задержали подозреваемого в угоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 21 марта в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратился 67-летний  местный житель и сообщил о том, что со двора дома пропал его микроавтобус. Позже выяснилось, что ключ от транспортного средства тоже пропал, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Оперативники во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД в скором времени обнаружили транспортное средство поселке Леонидово в сугробе. Позже было установлено и местонахождение злоумышленника, который в это время прятался от правоохранителей у родственников. Им оказался 34-летний знакомый заявителя. Выяснилось, что накануне подозреваемый под благовидным предлогом ненадолго зашел в гости к потерпевшему, и за это время успел похитить ключ от автомобиля, чтобы угнать его.

Известно, что задержанный уже имеет несколько судимостей за имущественные преступления, в том числе, за неправомерное завладение чужим транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?