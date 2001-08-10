Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая
16:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пьяный водитель сбил пешехода на обочине и скрылся

На Сахалине пьяный водитель сбил пешехода на обочине и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 21 марта 41-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством и не имея полиса ОСАГО, управлял автомобилем «Nissan Wingroad». Двигаясь по улице Транспортной в южном направлении, в районе дома № 4 ссбил пешехода, находящегося на проезжей части без цели ее перехода. В нарушении ПДД, водитель покинул место происшествия, в последствии был нацден, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 56-летний пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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