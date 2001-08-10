В Приамурье ищут обманутых вкладчиков пирамиды Finiko

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области ищут пострадавших вкладчиков, инвестировавших в финансовую пирамиду Finiko. На сегодняшний день известно уже о двух десятках обманутых жителей региона. Но в следственном управлении УМВД России по Амурской области подозревают, что это неокончательные цифры, сообщает ИА "Порт Амур".

По версии следствия, Finiko с 2018 года хитро выманивала деньги у жителей. Им предлагали вложить средства в высокоэффективные инвестиции, среди которых была и криптовалюта.

В прошлом году вкладчики не получили деньги и обратились в полицию. На сентябрь 2021 года на официальном сайте МВД России насчитывалось уже 3,3 тысячи заявлений от пострадавших людей из России и других стран. В общем сумме ущерб превысил миллиард рублей.

На сегодняшний день Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko по признакам мошенничества, совершенного организованной группой, либо в особо крупном размере, а также повлекшее лишение права на жилое помещение. Основных фигурантов дела задержали и поместили под стражу, а на их имущество общей стоимостью более 110 миллионов рублей наложили арест, пишет информационное агентство, ссылаясь на УМВД России по Амурской области.