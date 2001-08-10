Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая
17:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность

В Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС, 23 марта лавиноопасно на территории Южно-Сахалинска.

Это касается сел, входящих в городской округ и расположенных вблизи гористой местности. Жителям напоминают, что сход снежных масс может привести к чрезвычайным ситуациям и тяжелым последствиям. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

Возможен сход одиночных лавин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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