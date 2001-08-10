Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2022
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17:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине кассир в магазине присваивала выручку

На Сахалине кассир в магазине присваивала выручку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летней гражданки, обвиняемой в присвоении денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В апреле минувшего года фигурантка была принята на должность продавца-кассира в один из супермаркетов областного центра. В январе обвиняемая, пользуясь  должностными полномочиями, присваивала наличные денежные средства, которыми клиенты расплачивались за товар. Чтобы ее противоправные действия не были изобличены, она вносила заведомо ложные сведения в базу данных, формирующую финансовую отчетность о выручке.

Действуя таким образом злоумышленница шесть раз похищала различные суммы из кассы, которые затем тратила по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба, причиненного магазину составила 41 693 рубля.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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