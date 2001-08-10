Полицейские пресекли поставку на Сахалин крупной партии синтетических наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена поставка наркотических средств на территорию островного региона. По подозрению в контрабанде и покушении на сбыт в крупном размере задержаны две жительницы Биробиджана, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что указанные гражданки, действуя в интересах подпольного интернет-магазина по продаже запрещенных к обороту веществ, доставили в Южно-Сахалинск партию синтетических наркотиков для их последующего сбыта. Оперативники выяснили, что девушки уже год гастролируют по различным регионам страны. В центральной части России они забирали крупные схроны с наркотиками, после чего переправлялись с ними в субъекты Дальнего востока, где расфасовывали товар на дозы и оборудовали тайники-закладки.

В результате проведенной операции сотрудники УКОН сначала задержали несколько их покупателей, а затем и самих злоумышленниц. При досмотре указанных гражданок, в рюкзаке одной из них полицейские обнаружили и изъяли 140 свертков с разовыми дозами. При последовавших обысковых мероприятиях в квартире, которую подозреваемые арендовали на время пребывания в Южно-Сахалинске, было найдено и изъято еще более 200 доз, подготовленных к сбыту. Также в жилище был обнаружен инструментарий для фасовки наркотиков и подарочная коробка, в которой злоумышленницы провезли наркотики, закамуфлированные под сувенирную соль для ванны.

Помимо этого, сотрудник полиции обнаружили и устранили закладки, которые успели оборудовать подозреваемые.

Всего сотрудниками сахалинской полиции из незаконного оборота изъято без малого 300 грамм наркосодержащего средства синтетического происхождения «метилэфедрон», стоимость которого на черном рынке сейчас составляет 3,6 миллионов рублей.

Возбужден ряд уголовных дел. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.