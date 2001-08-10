Сахалинец слил из чужого внедорожника 60 литров бензина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летней жительницы областного центра о том, что ночью из её внедорожника выкачали 60 литров дизельного топлива, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, коим оказался 29-летний житель Южно-Сахалинска.

Выяснилось, что гражданин увидел на припаркованном автомобиле не закрытый лючок бензобака и у него возник умысел похитить топливо. Для этого он подъехал поближе на своём транспорте, достал шланг с канистрой, слил горючее, после чего поспешил скрыться. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, ранее неоднократно судимого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.