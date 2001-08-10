Полицейские Ноглик раскрыли ночную кражу из автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от 30-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что из его автомобиля пропала сумка с вещами и портмоне с банковскими картами. Помимо этого, неизвестные также совершили ряд покупок за счет заявителя, с помощью функции бесконтактной оплаты на одной из кредиток, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к хищениям причастен 26-летний местный житель. Молодой человек, поздно ночью проходил мимо дома потерпевшего и заглядывал в автомобили в расчете похитить что-нибудь ценное. На его удачу в автомобиле заявителя он увидел сумку с вещами, там же находилось и портмоне. Подозреваемый вскрыл салон при помощи принесенных с собой инструментов и похитил ценное имущество. Затем в ближайшем магазине он потратил несколько тысяч рублей с краденой карты.

Предварительная сумма ущерба составила свыше 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.