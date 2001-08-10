Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2022
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11:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили девочку, переходящую дорогу на зеленый свет

В Южно-Сахалинске сбили девочку, переходящую дорогу на зеленый свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 17 марта в Южно-Сахалинске женщина-водитель автомобиля «Nissan Bluebird Sylphy» двигалась по улице Горького в южном направлении. На регулируемом перекрестке на улицу Емельянова она повернула направо и не предоставила преимущество в движении несовершеннолетней девочке, которая в это время по зебре переходила дорогу на зеленый свет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области. 

В результате ДТП, 8-летняя девочка-пешеход получила травмы, ей понадобилось оказание разовой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

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