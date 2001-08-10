Сахалинец пришел в детский сад за ребенком и украл телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 38-летней жительницы Шахтерска. Женщина сообщила, что работает в детском саду. На шкафчике в раздевалке она оставила свой сотовый телефон, стоимостью 20 тысяч рублей, а когда за ним вернулась, то его уже не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже 42-летнего жителя Шахтерска.

Выяснилось, что мужчина пришел в детский сад за ребенком и увидел телефон, лежавший на шкафчике без присмотра. В дальнейшем он безвозмездно передал чужой гаджет в пользование своему другу. Оперативники изъяли похищенное и вернули законной владелице. В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.