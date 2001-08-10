В Южно-Сахалинске задержан серийный вор, проникающий в квартиры на первых этажах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности завершено уголовное дело по обвинению 27-летнего ранее неоднократно судимого сахалинца, подозреваемого в серии краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что фигурант выискивал квартиры на первых этажах многоквартирных домов. Убедившись, что дома никого нет, злоумышленник вскрывал стеклопакет на одном из окон и проникал в жилище. После этого он запирал входные двери изнутри и обыскивал комнаты. Объектом его внимания были ювелирные украшения. Так, в одной из квартир фигурант похитил кольца, серьги, ювелирные комплекты и другие украшения на 340 тысяч рублей. Во втором случае добычей злоумышленника стали золотые изделия с драгоценными камнями общей стоимостью 665 тысяч рублей.
Чтобы не быть изобличенным злоумышленник старался не оставлять на местах преступления каких-либо следов и действовал в темное время суток, чтобы его противоправные действия не были замечены жильцами или прохожими.
Интерес к ювелирным украшениям толкнул фигуранта и на кражу в жилище своего знакомого. В начале марта прошлого года приятель пригласил обвиняемого переночевать, поскольку у того возникли некоторые жизненные трудности. Воспользовавшись моментом, когда все жильцы ушли на работу и по делам, фигурант похитил из квартиры золотые кольца, серьги и денежные средства, принадлежащие сожительнице приятеля и ее подруге. Общая сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей.
Также в ходе следствия была установлена причастность фигуранта к краже автомобильного зеркала. Находясь ночью в районе улицы Емельянова, оторвал от левой пассажирской двери иномарки зеркало бокового вида стоимостью 9 тысяч 600 рублей.
Сотрудниками юстиции во взаимодействии с оперативниками уголовного розыска собраны исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность фигуранта к данным преступлениям. Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.
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