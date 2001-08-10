Сахалинец продавал знакомым несуществующее топливо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Холмска, обвиняемого в совершении мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в конце декабря минувшего года обвиняемый за неимением денежных средств, решил заработать их противоправным путем. Ранее гражданин проживал в Южно-Курильском районе, где у него остались знакомые. У них он и решил похитить деньги путем обмана.

Так, фигурант позвонил курильчанину, работающему в местном такси. Тот часто подвозил его по различным делам. Злоумышленник сообщил ему, что вернулся на Курилы и сейчас проживает в поселке Головино. Затем фигурант заявил, что его знакомый якобы продает дизельное топливо по очень выгодной цене и предложил потерпевшему приобрести 100 литров всего за 10 тысяч рублей.

Во втором случае потерпевший предложил такую же «выгодную» сделку еще одному своему знакомому из Южно-Курильска. Поскольку последний в ближайшее время собирался уехать в Южно-Сахалинск, он отказался. Но рассказал о возможности купить дешевое топливо своему приятелю. Последний с интересом откликнулся на данное предложение и связался с обвиняемым, чтобы обсудить сделку.

В итоге оба потерпевших перевели за «выгодную» покупку по 10 тысяч рублей каждый и стали ждать, когда им привезут бочки с топливом. Однако спустя несколько дней после получения денег обвиняемый перестал выходить на связь и мужчины поняли, что их обманули.

Сотрудник полиции оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело по фактам мошенничеств, совершенных с причинением значительного ущерба гражданина (ч. 2 ст. 159 УК РФ) будет рассмотрено в суде по существу.