Сахалинец вступился за женщину и был убит
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области 48-летний местный житель обвиняется в субийстве.
По версии следствия, накануне 42-летний потерпевший пришел в гости к обвиняемому и они, вместе с сожительницей последнего, стали распивать спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения хозяин квартиры стал вести себя агрессивно, оскорблял свою сожительницу. Гость сделал ему замечание и, чтобы успокоить, ударил один раз ладонью по лицу. В ответ обвиняемый схватил нож и нанес им один удар в область грудной клетки потерпевшего, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов. С полученным телесным повреждением мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где, не смотря на оказанную медицинскую помощь, наступила его смерть, расскзали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
По ходатайству следователя в отношении углегорца судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.
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