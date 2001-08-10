Дважды за сутки сахалинская автоинспекция задержала перевозчиков наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 марта 2022 года в Южно-Сахалинске сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области выявлены 2 факта перевозки наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
Днем, на улице Вокзальной, инспекторами был остановлен автомобиль «Suzuki Jimny Wide». При проверке документов, мужчина вел себя взволнованно, на вопросы отвечал уклончиво. В связи с чем, было принято решение провести досмотр транспортного средства и самого гражданина. Перед процедурой, 40-летнему водителю было предложено самостоятельно выдать запрещенное вещество в гражданском обороте. Однако он пояснил, что-либо запрещенное в автомобиле и при нем нет. В результате, в чехле переднего пассажирского сиденья в заднем кармане автомобиля были обнаружены два шприца с иглами, емкостью 10 мл с желто-бурой жидкостью. Согласно заключению
эксперта, в шприцах находились наркотические вещества – дезоморфин, общей массой 0,053
грамма.
Похожая ситуация произошла вечером на улице Холмской, когда был остановлен автомобиль «Subaru Impreza». При разговоре с водителем, у инспекторов возникло подозрение, что он находится в состоянии опьянения, так как его поведение не соответствовало обстановке. В связи с чем, инспекторами было принято решение провести личный досмотр и транспортного средства.
В результате, в правом кармане куртки 37-летнего мужчины был обнаружен кошелек, внутри которого находился полимерный пакет с веществом растительного происхождения бурого цвета. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование, которое показало, что в полимерном пакете находилось наркотическое вещество – масло каннабиса, общей массой 0,94 грамм.
Во всех случаях, по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В перспективе у мужчин лишение свободы на срок до трех лет.
В связи с чем, Управление ГИБДД просит сахалинцев сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции примут все оперативные меры реагирования.
Телефоны дежурной части: 8 (4242) 789-600, 789-497 или 780-063.
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