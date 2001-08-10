Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2022
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На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются метель и сильный ветер
14:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются метель и сильный ветер

На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются метель и сильный ветер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 марта на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется ветер 33-38 м/с (ураган) и сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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