Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2022
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12:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинске сбили пешехода, водитель скрылся

В Долинске сбили пешехода, водитель скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 марта 2022 года в 10 часов 30 минут, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха», в районе 71 км, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части дороги, без цели её перехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 49-летний пешеход получил телесные повреждения. Водитель в нарушении ПДД покинул место происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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