Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2022
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09:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине виновник аварии, выплатил долг пострадавшему только после угрозы остаться без прав

На Сахалине виновник аварии, выплатил долг пострадавшему только после угрозы остаться без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы взыскали с виновника дорожно-транспортного происшествия компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

В Отделение судебных приставов по г. Южно-Сахалинску №1 Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Гражданин Д., управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП. В результате столкновения причинен вред здоровью водителя другого автомобиля. Пострадавший подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования заявителя и обязал виновника выплатить компенсацию морального вреда, но гражданин добровольно исполнять решение суда не торопился.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был проведен весь комплекс мер, направленный на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в том числе, было вынесено постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом (водительское удостоверение), после чего мужчина оплатил задолженность в полном объеме. Кроме того, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности за неисполнение исполнительного документа в добровольном порядке.

 УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся долги и напоминает, что использование интернет - сервиса «Банк данных исполнительных производств» позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств.

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