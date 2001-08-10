На Сахалине виновник аварии, выплатил долг пострадавшему только после угрозы остаться без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы взыскали с виновника дорожно-транспортного происшествия компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

В Отделение судебных приставов по г. Южно-Сахалинску №1 Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Гражданин Д., управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП. В результате столкновения причинен вред здоровью водителя другого автомобиля. Пострадавший подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования заявителя и обязал виновника выплатить компенсацию морального вреда, но гражданин добровольно исполнять решение суда не торопился.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был проведен весь комплекс мер, направленный на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в том числе, было вынесено постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом (водительское удостоверение), после чего мужчина оплатил задолженность в полном объеме. Кроме того, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности за неисполнение исполнительного документа в добровольном порядке.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся долги и напоминает, что использование интернет - сервиса «Банк данных исполнительных производств» позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств.