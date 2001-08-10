Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
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17:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец в маске расплатился в магазине купюрой из банка приколов и получил сдачу

Сахалинец в маске расплатился в магазине купюрой из банка приколов и получил сдачу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 марта в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от директора одного из магазинов, расположенных в селе Сокол. Она сообщила, что в минувшую субботу, неизвестный мужчина расплатился за покупку билетом банка приколов 5 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили  причастного к данному деянию гражданина. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый 31-летний житель Долинска специально приехал в село Сокол, зашел в магазин и, закрывая лицо медицинской маской, приобрел товар стоимостью 1 400 рублей, забрав себе в качестве сдачи 3 600 рублей. Полученные обманом деньги он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ - мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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