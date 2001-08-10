Сахалинец отверткой взломал салон сотовой связи и украл пять смартфонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, совершенном с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что 14 января в ночное время фигурант решил проникнуть в один из местных салонов сотовой связи с целью хищения имущества. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он достал принесенную с собой отвертку, при помощи которой отжал дверное полотно и проник в помещение торговой точки. Затем обвиняемый разбил две стеклянные витрины, забрал пять смартфонов и скрылся с места преступления.

На следующий день он пошел в ломбард и продал два украденных гаджета за 12 тысяч рублей. Остальные телефоны он оставил себе, чтобы в последующем также перепродать.

Сумма ущерба составила более 88 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.