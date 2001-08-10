Житель Охи обвиняется в двух кражах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего местного жителя в совершении двух краж денежных средств, одна из которых с банковского счёта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что 10 декабря прошлого года к потерпевшему в гости пришли трое знакомых, в том числе фигурант. В какой-то момент хозяин дома достал из тумбочки деньги и передал их обвиняемому и еще одному гостю, чтобы те сходили в магазин. При этом фигурант видел, что на полочке еще лежат купюры. Когда застолье стало подходить к концу, злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил сбережения и покинул квартиру.

Понимая, что кража в скором времени будет обнаружена и его станут искать сотрудники полиции, обвиняемый уехал из Охи в Южно-Сахалинск на попутном транспорте, а затем добрался до Александровск-Сахалиска, где планировал скрываться от правоохранительных органов у своей знакомой. Однако охинские полицейские установили местонахождение гражданина. Вину в совершенной краже гражданин признал полностью. Похищенные деньги в сумме 27 800 рублей он потратил на личные нужды.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В дальнейшем полицейскими была установлена причастность фигуранта к еще одному имущественному преступлению. Мужчина пришел в гости к знакомой и, улучив удобный момент, используя ее мобильный телефон, перевел с банковского счета потерпевшей на свой счет 4 тысячи 700 рублей. В дальнейшем гражданин распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.